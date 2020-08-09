"تيكا" تبحث مع مسؤولين لبنانيين تسريع تشغيل مستشفى تركي بصيدا

بحث مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، بيلنت قرقماز، الأحد، مع مسؤولين لبنانيين، تسريع تشغييل مستشفى تركي بمدينة صيدا، جنوبي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع قرقماز مع المستشار القانوني في وزارة الصحة اللبنانية حسين محيدلي، والمستشار الطبي بالوزارة محمد حيدر، ورئيس بلدية مدينة صيدا محمد السعودي، على هامش زيارة أجراها للمستشفى التركي للحروق في صيدا، وفق مراسل الخليج 365.
ورافق قرقماز في زيارته للمستشفى، منسق "تيكا" في لبنان، أورهان أيدن، والمنسق بالوكالة التركية محمد مقصود، وممثل الهيئة العليا للإغاثة التركية محمد غلو أولد، وخبراء تقنيون في وزارة الصحة التركية.
وقال المسؤول في "تيكا"، في تصريحات للصحفيين خلال الزيارة، إن "المستشفى شيد ليكون صرحا طبيا متميزا وبمواصفات عالية".
وأشار أنه بحث مع ممثلي وزارة الصحة اللبنانية احتياجات تشغيل المستشفى بأقسام صغيرة على أن تتوسع خطة استكمال تأهيله وفق التقارير التقنية التي سيتم وضعها من الوزرة والخبراء الأتراك وإدارة المستشفى.
من جانبه، قال المستشار القانوني بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية: "كل الأطراف منفتحة ومتحمسة للعمل، وخلال وقت قريب سيتم افتتاح المستشفى وتقديم الرعاية الطبية للمرضى".
وتبرعت تركيا ببناء المستشفى التركي للحروق في مدينة صيدا، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، وتم الانتهاء من بنائه في العام 2010، إلا أنه لم يتم استكمال تجهيزات تشغيله حتى الآن.
يأتي ذلك، بعد أيام من وقوع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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