تركيا تحيّد 83 إرهابيا في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق

شرناق/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده حيدت 83 إرهابياً حتى اليوم في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال جولة تفقدية أجراها، الأحد، للوحدات العسكرية التركية على الحدود العراقية، برفقة رئيس هيئة الأركان، يشار غولار وقائد القوات البرية، أوميت دوندار.

وأضاف أن العمليات العسكرية أدت أيضاً إلى إلغاء مفعول 359 لغما، وتدمير 267 مستودعا ومخزنا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

Advertisements

وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.