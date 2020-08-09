لبنان.. وزير البيئة يعلن استقالته

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أبلغ وزير البيئة اللبناني ديميانوس قطار، الأحد، رئيس الحكومة حسان دياب، قراره بالاستقالة من الحكومة، على خلفية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وفي تصريح مقتضب للأناضول، قال سعد الياس، مستشار وزير البيئة: "قطار أبلغ رئيس الحكومة قراره بالاستقالة وتجري حاليا مفاوضات لثنيه عنها".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "قطار"، قدم اسقالته في كتاب خطي إلى دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء، ويعمل الأخير على ثنيه عنها.

وهذه ثاني استقالة لوزراء في الحكومة اللبنانية، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، بعد إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، استقالتها، الأحد.

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وقالت عبد الصمد في تصريحات متلفزة: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة".

وشهد مجلس النواب أيضا استقالات مماثلة، حيث أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل، السبت، استقالة نواب حزبه (3) من البرلمان.

وأعلنت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان استقالتها كذلك، ودعت بقية النواب لـ "تقديم استقالات جماعية"، كما تقدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب مروان حماده، الأربعاء.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسقط 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.