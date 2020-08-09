بريطانيا وألمانيا تتبرعان بـ 37 مليون دولار لإغاثة لبنان

لندن/ الخليج 365



تعهدت بريطانيا وألمانيا، الأحد، بتقديم أكثر من 37 مليون دولار؛ لإغاثة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.



وأعلنت الحكومة البريطانية، في بيان، تقديمها 26 مليون دولار للبنان، تذهب لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أجل توفير الاحتياجات الغذائية للمحتاجين، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".



وكشفت لندن عن مساهمتها خلال مؤتمر "مانحي لبنان" الذي يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتنظمه فرنسا والولايات المتحدة لدعم لبنان.



وقالت الحكومة البريطانية إن المبلغ المعلن عنه الأحد، يضاف إلى تبرع آخر قدمته لندن عقب وقوع الانفجار مباشرة وبلغت قيمته أكثر من 6 ملايين دولار.

من جهته، قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن بلاده ستقدم 10 ملايين يورو (أكثر من 11 مليون دولار) كمساعدات طارئة للبنان في أعقاب الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة الآلاف.



Advertisements

وأضاف ماس، في بيان، قائلا: "حتى بعد إزالة الأنقاض، سيبقى هناك الكثير للقيام به.. لأنه حتى قبل الكارثة، واجه لبنان تحديات هائلة"، حسب المصدر ذاته.



وتابع: "بدون الإصلاحات المطلوب تنفيذها بشكل عاجل، لا يمكن تحقيق الاستقرار".



والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.



ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.



ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.