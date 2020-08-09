توقيف إرهابيين اثنين بمنطقة "غصن الزيتون" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أوقفت القوات التركية، عنصرين من تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أثناء قيامهما بأنشطة إرهابية في منطقة "غصن الزيتون" المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأحد، أنه تم رصد إرهابيين اثنين من " ي ب ك/ بي كا كا" خلال قيامهما بأنشطة إرهابية لزعزعة أمن واستقرار منطقة "غصن الزيتون".

وأضاف البيان أن القوات التركية تمنكت من توقيف الإرهابيين قبيل تنفيذ أهدافهما.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

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