«التعليم» توضح خطوات رفع بطاقة الترقية للوظيفة عبر نظام فارس (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة التعليم عن خطوات رفع بطاقة الترقية للوظيفة من خلال نظام فارس كما يلي: 1- الدخول على حسابك في نظام فارس 2- تأكد من صحة بيا ناتك والوظيفة وإضافة • القسم Advertisements • الجوال • مقر العمل • الرغبات • الإقرار 3 – اسأل للموافقة

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