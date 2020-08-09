شكرا لقرائتكم خبر عن حفريات وهبوط أرضي بطريق الحرازات في جدة.. و«المياه الوطنية» تعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر أحد المواطنين مقطع فيديو وثق من خلاله وجود حفريات وهبوط أرضي بطريق الحرازات الرئيسي بمحافظة جدة، مما تسبب في عرقلة حركة المرور. وعلقت شركة المياه الوطنية عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “نشكر لكم تعاونكم، نأمل تزويدنا بإحداثيات الموقع ورقم التواصل عبر الرسائل الخاصة ليتسنى لنا خدمتكم بشكل أفضل”. Advertisements

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