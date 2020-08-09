"تداول" السعودية تعلن أسماء مقدمي خدمات سوق المشتقات المالية وموعد انطلاقه

© REUTERS / Maxim Shemetov وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، يحق للأعضاء الرواد تقديم خدمات الوساطة المالية لتداول المشتقات والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأعضاء هم، شركة الأهلي المالية، ودراية المالي، وسامبا للأصول وإدارة الإستثمار، والسعودي الفرنسي كابيتال. وبحسب بوابة "أرقام" للخدمات المالية، تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس/ آب الجاري. ومن المقرر بدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" كأول منتج في سوق المشتقات المالية، ويكون التداول في السوق خلال أيام العمل الرسمية ومن خلال 4 جلسات.

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