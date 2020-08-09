السعودية... الإعلان عن حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر "نظام نور"

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت وزارة التعليم، في تعميم لها إن فترة الاعتراض على الحركة تبدأ مع إعلانها، وحتى 19 أغسطس الجاري.

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وتعتمد حركة النقل في أول محرم المقبل، الموافق 20 أغسطس، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل بدءا من 23 أغسطس.

نظام نور

ويتيح "نظام نور" متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

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خدمات

ويقدم نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب "الشهرية والفصلية"، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يقدم نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد (طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى)، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات، من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد الموقع الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.