وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن السيسي شارك اليوم عبر الفيديو في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.
ودعا الرئيس السيسي اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني، بحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".
ووقع انفجار مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية أدى إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.
وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.
وشهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس تظاهرات واشتباكات بين المحتجين الغاضبين المطالبين بإسقاط الحكومة وقوات الأمن، ما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل أحد عناصر الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة من الرئيس السيسي للشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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