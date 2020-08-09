قطر تتعهد بمساعدة لبنان بخمسين مليون دولار والمساهمة في إعادة إعمار بيروت

القاهرة -سبوتنيك. وقال تميم بن حمد، في كلمته أمام مؤتمر دعم لبنان الافتراضي الذي دعت له فرنسا، اليوم الأحد "تعهدنا بتقديم 50 مليون دولار كمساعدات إلى لبنان للمساعدة في عمليات الإغاثة"، مضيفا "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن مساهمتنا في إعادة إعمار بيروت".

في غضون ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستخصص 30 مليون يورو إضافيةلدعم لبنان في التعاطي مع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي.

وعقد، اليوم الأحد، مؤتمر دولي افتراضي للمانحين دعت له فرنسا، عقب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، لحشد دعم دولي للشعب اللبناني.

وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة أمام المؤتمر، بأن تكون المساعدات التي ستوجه للبنان مستقلة وتحت إشراف الأمم المتحدة، وسيكون هناك تحقيقا حياديا للوقوف على أسباب الانفجار.

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© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry

ومن جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على أن يحاسب كل من تورط في انفجار بيروت.

وشهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس تظاهرات واشتباكات بين المحتجين الغاضبين المطالبين بإسقاط الحكومة وقوات الأمن، ما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل أحد عناصر الأمن.

فيما أدى الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.