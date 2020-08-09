شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اكتشاف بئر نفطى كبير فى منخفض بحر النجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ النجف العراقية لؤى الياسرى، اليوم الأحد، اكتشاف بئر نفطي كبير في منخفض بحر النجف. وقال الياسري - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "المسوحات الأولية لمنطقة الرهبان تشير إلى وجود بئر نفطي كبير بمنطقة الرهبان في منخفض بحر النجف الاشرف". وأضاف أننا سنزور العاصمة بغداد ونلتقي وزير النفط لمناقشة الموضوع وتطوير الاستكشاف ليكون رافد اقتصادي للنجف الاشرف، مشيرا إلى أن هذا الرافد الاقتصادي الجديد سيخدم البلد عموما والمحافظة خصوصاً.

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