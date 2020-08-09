شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة بريف اللاذقية الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري، أن تركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة بريف اللاذقية الشمالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن تركيا نقلت 300 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وأوضح المرصد السورى، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى 17,300.

فى وقت سابق، أصيب 20 شخصا بجروح في هجوم مسلح بمدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها والواقعة شمال غرب محافظة الحسكة السورية.