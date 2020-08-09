شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: فرار 20 مرتزقا سوريا من أحد معسكرات صبراتة غرب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، فرار 20 مرتزقا سوريا من أحد معسكرات صبراتة غرب ليبيا، وقالت القناة إن المرتزقة السوريين الفارين من صبراتة هربوا عبر زوارق الهجرة غير الشرعية، وفى وقت سابق كشف تقرير فرنسى عن عودة تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة صبراتة غربى ليبيا تحت غطاء ميليشيات طرابلس، فى أحدث بؤرة جديدة للتنظيم الإرهابى بعد هزيمته فى العراق وسوريا.

وأكد تقرير لإذاعة "آر إف أي" الفرنسية من خلال شهادات نقلها عن السكان، أن التنظيم بدأ فى السيطرة على المدينة، مشددا على أن هناك علاقة بين نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا وعودة ظهور التنظيم فى هذه المناطق، وذكر التقرير أن التنظيم عاد ليظهر مجددا وبدأت عناصره تستولى على صبراتة شيئا فشيئا.

وبحسب العديد من الشهادات التى نقلها التقرير على لسان بعض السكان فإن مسلحى التنظيم أصبحوا لا يخفون وجودهم فى صبراتة، وقد تمركزوا فى مخيمين هما التليل والبراعم فى ضواحى المدينة، بحسب المصدر ذاته.