الصحة العراقية: تسجيل 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 82 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 82 حالة وشفاء 2271 مصاباً من الوباء، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية الإخبارية - "انه تم فحص 18 ألفا و3 نماذج فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق مليونا و145 ألفا و386 نموذجا".
وأضافت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أنه تم تسجيل اليوم 2271 حالة شفاء ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 107 آلاف و775 حالة بنسبة شفاء 71,8 %، فيما تم تسجيل 2726 حالة إصابة جديدة لهذا اليوم ليصل إجمالى حالات الإصابة إلى 150 ألفا و115 حالة، والذين يتلقون العلاج 36 ألفا و948 حالة ، والراقدين فى العناية المركزة551 حالة.
وأشارت، إلى أن الوفيات بلغت 82 حالة ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 5 آلاف و392 حالة.
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