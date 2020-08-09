شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: نقف مع لبنان ونؤكد أهمية إجراء تحقيق شفاف بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان: "نقف مع لبنان ونؤكد أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل بانفجار بيروت"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضاف وزير الخارجية السعودي: نؤكد على أهمية إجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت، وأوضح وزير الخارجية السعودي: المملكة من أوائل الدول التي قدمت مساعدات عاجلة للبنان.

وفى وقت سابق، أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، أن المحنة التى يمر بها لبنان هى محنتنا جميعاً، فهى تؤثر على بلداننا أيضاً، ولا يمكننا أن نقف مكتوفى الأيدى، وقال الملك عبدالله الثانى - خلال مشاركته اليوم الأحد فى مؤتمر دولى لحشد الدعم للبنان فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - إن الأردن بدأ بإرسال مساعداتٍ طبيةٍ، ومستشفىً ميداني، ومواد إغاثية أخرى، كما سيتم قريباً إرسال فرق إنقاذٍ إضافيةٍ، وإمداداتٍ غذائيةٍ وطبيةٍ لتقديم المساعدة على المدى القصير.

وأضافا أنه لابد من إعادة ضبط العولمة التى تتطلب تكاملاً أفضل فى مواردنا، فالأردن مستعد للقيام بدوره، عبر توفير نقطة انطلاقٍ ومركزٍ لوجستى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان، وعلى المدى الطويل، وبالعمل مع شركاء دوليين آخرين، فإن الأردن مستعد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائى الاستراتيجى فى لبنان، بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة والنظام المالي، فضلاً عن قطاع الأعمال والشركات.