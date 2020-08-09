شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد معايير المفاضلة للترقية حتى المرتبة الـ13.. التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة وزارة التعليم، اليوم الأحد، معايير المفاضلة للترقية (المرتبة العاشرة فما دون)، والمراتب (١١، ١٢، ١٣)؛ وفقاً للضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن معايير المفاضلة للترقية (المرتبة العاشرة فما دون) تشمل ما يلي:

المعيار الأول: تقويم الأداء الوظيفي ويشمل 60% من إجمالي وزن المعيار.

المعيار الثاني: برامج التطوير والتدريب ويشمل 40% من إجمالي وزن المعيار

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وبينت وزارة التعليم، أن العناصر المرجحة تشمل 4 عناصر على النحو التالي:

– الأعلى في برامج التطوير والتدريب

– الأقدم في تاريخ التعيين

– الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي

– المؤهل العلمي الأعلى وفق الدرجات العلمية

أما معايير المفاضلة للترقية (المرتبة 11 – 12 – 13 ) فهي على النحو التالي:

المعيار الأول: تقويم الأداء الوظيفي ويشمل 40% من إ جمالي وزن المعيار

المعيار الثاني: برامج التطوير والتدريب وتشمل 30% من إجمالي وزن المعيار

المعيار الثالث: المقابلة الشخصية وتشمل 30% من إجمالي وزن المعيار