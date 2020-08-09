شكرا لقرائتكم خبر عن طريقتان لكشف جودة مواد المطبخ من «الستانلس ستيل».. أصلية أم مغشوشة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

نصح حساب المستهلك السعودي بضرورة انتقاء الأواني الجيدة لطهو الطعام، مؤكدًا أن أحد هذه الخيارات قد تكون من مصنوعة من مادة الستانلس ستيل.

وتابع الحساب في تغريدة له بموقع تويتر:”لمعرفة النوع الأصلي هناك طريقتين:

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١- من خلال رقم العيار المكتوب على الآواني وعيار الأصلي هو ١٠/١٨ أو ٣٠٤

٢- تمرير مغناطيس على الأواني الستيل اذا مسك المغناطيس بها فهي مغشوشة.

تجدر الإشارة إلى أن مادة الستانلس ستيل هي تُعرف علميًا بالفولاذ المقاوم للصدأ أو الصلب المقاوم للصدأ اكتشفت في عام 1912م وقد استعملت لصناعة أدوات المائدة ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ظهرت أنواعا عديدة خصوصا تلك التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل.