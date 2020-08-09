شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 4 خطوات لاستفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن خطوات استفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف لدعم أجور الموظفين والموظفات السعوديين.

وأوضح هدف أن برنامج دعم التوظيف يستقبل تسجيل المنشآت لدعم أجور الموظفين والموظفات السعوديات من خلال:

1– الدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات» مع ضرورة تسجيل الموظف في “طاقات”.

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2– دخول برنامج دعم التوظيف واختيار إنشاء طلب جديد.

3– تعبئة بيانات طلب الدعم وإضافة الموظفين والموظفات.

4– حفظ الطلب وإرساله، ويتم استلامه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وتنفيذه.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أعلن عن خمس فئات تستحق دعمًا إضافيًّا في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بالإضافة إلى دعم البرنامج المالي الذي يمتدُّ إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة.

وأوضح الصندوق أن المنشآت تستحق الدعم الإضافي من برنامج دعم التوظيف عند توظيفها الإناث أو ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وإذا كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل، وكذلك عند التوظيف في مهن مستهدفة بالتوطين؛ حيث يتراوح الدعم الإضافي المقدم للمنشآت بين 10% و5% من الراتب الشهري للموظف المدعوم.