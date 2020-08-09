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دبي تستقبل لبنانيين بالورود وعبارات التضامن... صور

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وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر بكاء البعض، بينما يقوم عناصر الجمارك بإعطاء الورود للمسافرين الذين التقطوا السلفي معهم.

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين، وشرد أكثر من 300 ألف شخص آخرين، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.

© Sputnik . Alexander Andreychenko

إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة وسط بيروت.

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