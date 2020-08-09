مبادرة طبية تسفر عن حدث هو الأول من نوعه في السودان

وقالت الدكتورة ميادة فرح عبيد المدير العام لمركز العزل بمستشفى جبرة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا": إن "المركز أصبح الآن أكبر مركز للعناية المكثفة في السودان بعد الزيادة الجديدة التي وفرتها المبادرة السودانية-الكندية حيث ارتفعت السعة الاستيعابية للمركز من 16 الي 30 سرير عناية مكثفة في وقت واحد".

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وأشارت إلى أن "المركز يستقبل كل حالات الإصابة بجائحة كورونا إضافة لأسرة العناية به 66 سرير".

بدوره الدكتور محي الدين، والذي أطلق المبادرة لهذا المشروع، قال: إن "هذا العمل هو نتاج لمساهمة اشترك فيها كل السودانين بمختلف مشاربهم حتى أصبح الحلم حقيقة".

من جانبه أشاد السفير الكندي للسودان وإريتريا إدريان نورفولك في النقل المباشر عبر الإنترنت للحدث على أهمية التعاون والمساهمة التي وفرتها الجالية السودانية في كندا وقال: إن "هذا الافتتاح هو المرحلة الاولى وستتبعها مراحل لاحقة".

وأشار إلى مساهمات الحكومة الكندية السابقة للسودان في مكافحة جائحة الكرونا والتي فاقت 600 ألف دولار"، لافتا إلى أنه فخور بالجالية السودانية في كندا ومساهمتها دعم الشعب السوداني.