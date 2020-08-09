استقالة وزير البيئة اللبناني من منصبه

وأشارت قناة "الجديد" اللبنانية إلى أن مصدرا واسع الاطلاع أكد أن رئيس الحكومة حسان دياب قام بمحاولات عديدة لسحب الاستقالة ولكن قطار كان مصرا على موقفه.

© Sputnik . Alexander Andreychenko

ونقلت صحيفة "نبض" اللبنانية عن قطار قوله: "رفاق أولادي ماتوا في الانفجار ولا يمكنني الاستمرار في هذه المسؤولية".

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام "مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر".

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.