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ونقل الموقع على لسان إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدير اللجنة للنادي الأهلي "القلعة الحمراء"،
وجميع المنتمين إليها، مؤكدا التزامه بتطبيق القانون والدستور.
وأشار إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة يأتي بعدما ارتأت اللجنة شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.
وقال الطماوي إن النائب مرتضي منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية، تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.
ويذكر أن على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر… "تشريعية النواب" تصدر قرارها بشأن رفع الحصانة عن مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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