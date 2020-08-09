شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالبحرين: كل من سجل بياناته يحصل على بطاقات تصويت بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتمت السفارة المصرية لدى مملكة البحرين استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ المصري التي تجري اليوم الأحد وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري بعد الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرت إعادة العمل بنظام الغرفتين في السلطة التشريعية، وأكد السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين، أن كل من سجل بياناته سيتاح له الحصول على بطاقات إبداء الرأي.

وصرح السفير ياسر شعبان لصحيفة «أخبار الخليج» بأن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية قامت باستطلاع آراء جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بشأن إمكانية انعقاد العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع المباشر، وتوافقت جميع الآراء على صعوبة هذه الآلية في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها غالبية دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف السفير المصري أن السفارة المصرية في البحرين أوضحت للهيئة الوطنية للانتخابات أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين والتي تقضي بالابتعاد عن التجمعات وضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي، لذا فإنه كان من الصعب أن يتم استقبال أي من الناخبين المصريين في مقر السفارة.

وتابع قائلا: تم الاستقرار على أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ المصري وفق آلية مشتركة إلكترونية وبريدية، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمصريين المقيمين في الخارج للتسجيل في قائمة الناخبين إلكترونيا في الفترة من 25 يوليو إلى 31 يوليو الماضي، وقد تسلم كل مواطن مصري سجل اسمه إلكترونيا رقما خاصا بالتسجيل.

وأشار السفير المصري إلى أن كل من سجل بياناته سيتاح له الحصول على بطاقات إبداء الرأي من على موقع الوطنية للانتخابات خلال يومي الاقتراع وتضم بطاقة للفردي وأخرى للقوائم، يختار الناخب الخانة المخصصة للمصريين بالخارج ويدون رقم التسجيل فيها، يطبع الناخب بطاقاتي الاقتراع ويختار المرشحين للنظامين الفردي والقوائم باستخدام قلم جاف، ولا يتم الشطب على بطاقة الاقتراع أو وضع علامات عليها أو علامات تبين صاحبها.

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وأوضح أنه على كل ناخب أن يضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف أبيض مرفقا به صورة الرقم القومي أو جواز السفر، يضع الناخب إقرار التصويت بكامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا، يثبت الناخب على المظروف بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية، وترسل الأوراق إلى اللجنة بالبعثة الدبلوماسية عن طريق البريد المستعجل.

وكشف السفير عن أنه تم مد فترة تسليم المظروف الانتخابي حتى يوم 12 أغسطس الجاري، مضيفا أن كل لجنة انتخابية ستتولى استلام الخطابات الواردة إليها وتتولى تواريخ إرسالها ومدى اتفاقها مع المواعيد المحددة من قبل هيئة الانتخابات كما تفحص توافر كل المتطلبات المحددة منها، ثم يتم توزيعها على الصناديق المعدة لكل محافظة سواء في الفردي أو القوائم.

وأشار إلى أن أمين كل لجنة انتخابية في الخارج سيقوم بتسجيل عملية التصويت في النظام الإلكتروني المرتبط بالهيئة الوطنية للانتخابات لضمان عدم ازدواج الأصوات وعدم السماح للشخص بالتصويت في أي مكان آخر.

وأوضح أنه في نهاية المدة المحددة سيتولى بصفته رئيسا للجنة في البحرين بفرز الأصوات وإعداد محاضر الفرز وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في أول حقيبة دبلوماسية مغادرة من المملكة.

وأكد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية في مملكة البحرين بالبريد في هذا الشأن للتيسير على المصريين الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية.