شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن دعم لبنان بنحو 41 مليون دولار لمواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استعداد الكويت لتقديم الدعم إلى لبنان فى مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت، بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتى للتنمية، يعاد تخصيصها لصالح لبنان، بما يقارب ثلاثين مليون دولار.

وأضاف الشيخ صباح خالد - فى كلمة له خلال ترؤسه اليوم الأحد، وفد الكويت المشارك فى المؤتمر الدولى لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، والذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئى بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - أنه سيتم التنسيق بشأن ذلك مع السلطات اللبنانية، لدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن الكويت بادرت انطلاقا من وقوفها وتضامنها مع لبنان، وبتوجيهات نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتقديم تلك المساعدات الإغاثية للبنان منذ وقوع الانفجار، عبر جسر جوي، معربا فى الوقت نفسه عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا فى لبنان، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.