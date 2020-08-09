لاعب كرة قدم دولى يقود عصابة بالجزائر على علاقة بمحرضين داخل وخارج البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن السلطات الأمنية الجزائرية من من توقيف تشكيل عصابي له علاقة بمحرضين في داخل وخارج البلاد والمال الفاسد ومتورط فيها اداريون وبعض الاشخاص من الأجهزة الأمنية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أن "الأجهزة الامنية تمكنت في الايام القليلة الماضية من وضع حد لنشاط عصابة اجرامية لها علاقة ببعض المحرضين في الداخل والخارج والمال الفاسد متورطين فيها بعض المسؤولين الاداريين وبعض الاشخاص من الأجهزة الامنية".
وأضافت أن العصابة يقودها لاعب دولي سابق في كرة القدم تضم أيضا مسجونين و فارين من البلاد.
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