شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لمناقشة الحكومة فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عقد جلسات مفتوحة للبرلمان ابتداء من صباح الخميس المقبل، لمناقشة الحكومة فى شأن واقعة الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضى بميناء بيروت البحرى، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ. وقرر بري - في بيان اليوم - أن تُعقد الجلسات النيابية في قصر "الأونيسكو" التابع لوزارة الثقافة بدلا من مقر البرلمان، الذي يقع في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت، والذي شهد محيطه، أمس، اشتباكات ومواجهات بالغة الحدة والعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

وسبق وأن عُقدت جلسة لمجلس النواب في قصر "الأونيسكو" في شهر أبريل الماضي، والذي يعد بمثابة قاعة مؤتمرات دولية تتسع لنحو ألف شخص، وذلك لدواع تتعلق بالحرص على التباعد الاجتماعي في ظل فيروس "كورونا".

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