شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بصهريج وقود على طريق الجهراء بالكويت..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت النيران فى صهريج وقود على طريق الجهراء بالكويت، وعلى الفور توجه مركزا إطفاء الجهراء ومركز المواد الخطرة لمكافحة الحريق الذى اندلع إثر انقلاب الصهريج. وفق الراى.

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