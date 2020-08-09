شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 1428 إصابة و 37 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة .

وكشفت الوزارة، وفق ما نشرت صحيفة "سبق" أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484 والحالات الحرجة 1816 حالة .

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