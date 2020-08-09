الجيش اللبنانى: 105 إصابات فى صفوف العسكريين جراء احتجاجات بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني أن الاعتداءات التي طالت صفوف العسكريين من ضباط وجنود خلال الاحتجاجات العارمة التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن وقوع 105 إصابات؛ من بينهم 8 ضباط.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم الأحد – أن وحدات القوات المسلحة أثناء قيامها بعمليات حفظ الأمن خلال الاحتجاجات ببيروت، تعرضت للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة وقنابل المولوتوف، الأمر الذي تسببت في حدوث هذا العدد الكبير من الإصابات، لافتة إلى وجود ضابطين إصابتهما بالغة.

وأشارت إلى أنه جرى إلقاء القبض على 4 أشخاص وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية، حيث كانوا ينفذون أعمال شغب وتكسير وتعديات على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام لمقار وزارات الخارجية والطاقة والبيئة ومبنى جمعية مصارف لبنان، والعبث بمحتوياتها، كما أضرموا النار في مبنى يقع في محيط مجلس النواب وأحد الفنادق وشاحنة كبيرة.

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من جانبه، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أن عدد المصابين في صفوفه يفوق الـ 70 جريحا إلى جانب مقتل عنصر شرطي برتبة رقيب أول نتيجة أعمال الشغب الواسعة التي وقعت أمس على هامش الاحتجاجات.

ونفت قوى الأمن الداخلي – في بيان لها – استخدامها الرصاص الحي أو المطاطي خلال عمليات حفظ الأمن والنظام بوسط بيروت، وأثناء التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات.

