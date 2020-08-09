شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تقرر فتح أكثر من 4 آلاف مسجد بعد غلقها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، بأنه تمّ إحصاء أزيد من 4000 مسجد على المستوى الوطني توافرت فيها الشروط لإعادة الفتح.

وقال يوسف بلمهدي في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه بعد عملية المعاينة تحصلنا على حوالي 24 بالمئة من مجموع المساجد الموزّعة عبر التراب الوطني توفرت فيها الشروط اللازمة، بما فيها شرط الاتساع لـ1000 مصلي.

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مضيفا بأن هذه النسبة عادلت ما يزيد عن 4000 مسجد وطنيا سيتم فتحها، وهو رقم كبير ووافي ويعطينا فرصة رفع التحدي من أجل تطبيق “البروتوكول” الصحي المحدّد ضمن عملية الفتح التدريجي للمساجد يوم 15 أغسطس الجاري.

وبخصوص كيفية تطبيق “البروتوكول” الصحي في المساجد، قال الوزير إنه سيكون بإشراف وزارة الشؤون وتحت قبة الوالي الذي يرأس اللجنة العلمية الولائية لأن الأمر ليس خاصا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فقط.

موضحا بأن هناك تجنّد متعدّد، ويشمل أيضا المجتمع المدني المتطوّع لجميع القطاعات التي يمكن أن تحقّق الفارق، وسنستطيع أن نصل إلى نتائج مرضية بإذن الله ووعي المصلين.