شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح قانون بالبحرين بعتبر الأطباء المتوفين لأى سبب شهداء واجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدّم نوّاب بالبحرين بتشريع قانونى جديد يهدف إلى حماية الأطباء والعاملين فى المجال الصحى، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا، ومع الزيادة المستمرة فى أعداد المصابين بعدوى (كوفيد 19) بين أعضاء الفريق الطبى، يسعى الاقتراح الجديد لتوفير حماية مناسبة لهم، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وقال أحد أبرز مقدّمى القانون الجديد النائب البحرينى أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ«الأيام»، أن الاقتراح الجديد يسعى لتوفير ضمانات مهمة لحماية الأطباء وجميع أعضاء الفريق الطبى والعاملين في المجال الصحي في مواجهة الفيروس القاتل، أو في حالة تفشي الأوبئة أو الأمراض أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية أو بسبب الحروب أو لأي سبب آخر، حمايةً للصحة العامة والأمن العام والمصلحة العليا في البلاد.

ويتضمن مقترح القانون الجديد بالبحرين، العديد من بروتوكولات «حماية الأطباء» من أبرزها وجوب معاملة الطبيب أو أياً من الكادر الطبي سوى الممرضين أو المسعفين الذين يتعرضون للوفاة بسبب العدوى من الوباء المنتشر أو أثناء ممارستهم لوظيفتهم وفق الظروف الطارئة في حالة تفشى الأوبئة أو الأمراض أو الزلازال أو الكوارث الطبيعية أو بسبب الحرب أو لأي سبب آخر حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو المصلحة العليا في البلاد، معاملة كشهداء الواجب.