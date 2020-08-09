شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بسفارة مصر فى كندا للرد على استفسارات انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، إن السفارة المصرية فى أوتاوا بدأت صباح اليوم الأحد 9 أغسطس الجارى فى تشغيل غرفة عمليات بمقر السفارة على مدار ساعات الاقتراع الخاصة بالمصريين فى الخارج للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية فى كندا بشأن إجراءات الاقتراع بالبريد فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتى تنطلق فى تمام التاسعة صباح الأحد بتوقيت كندا.

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وأكد السفير أبو زيد، أن كل مصرى مقيم فى كندا، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية، له الحق فى التصويت، مشيرًا إلى أنه نظرا للظرف الاستثنائى الخاص بجائحة كورونا، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الاقتراع من خلال البريد فى إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة، حيث أوضحت فى فيديو تفصيلى على موقعها الرسمى طريقة التصويت الخاصة بالمصريين فى الخارج، والتى تستمر حتى يوم غد الاثنين 10 أغسطس، ويعقبها عملية استقبال المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع بمقر السفارة المصرية حتى يوم الاربعاء 12 أغسطس.

وكانت السفارة المصرية فى كندا قد نشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى كافة الاجراءات الخاصة بالتصويت عن طريق البريد، متضمنة الفيديو التوضيحى الذى اعدته الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن. كما نشر سفير مصر فى كندا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صبيحة يوم الانتخابات، دعا فيها أبناء الجالية المصرية فى كندا إلى المشاركة بالتصويت فى الانتخابات، قائلا: "انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستورى هام....صوتك أمانة ومسئولية تشارك به فى بناء مستقبل وطنك".