شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بعمان: نتوقع التأثير الإيجابى للبريد فى تصويت المصريين الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد غنيم، السفير المصرى بسلطنة عمان، أن يكون لعملية إرسال الأصوات الانتخابية، فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى تجرى اليوم الأحد ولمجة يومين فى الخارج، تأثيرا إيجابيا على تصويت الجالية المصرية فى عمان.

وقال السفير محمد غنيم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الترتيبات كان جارية منذ فترة بين السفارة المصرية بالسلطنة والخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات والتعليمات كانت تأتى للسفارة بصفة منتظمة ونقوم بعمل الترتيبات لها.

وأضاف أن هذه الانتخابات تختلف عن أى استحقاق انتخابى آخر، لأن أهم شروطها هى عدم الحضور بشكل شخصى وبالتالى لن يسمح لأى مواطن التصويت فى مقر السفارة، لكن التصويت سيقتصر على التصويت البريدى خلال المدة المخصصة لذلك.

وأكد على أن السفارة المصرية فى عمان، تواصلت مع البريد العمانى والخارجية العمانية فى الوقت المناسب، لإخطارهم بالترتيبات وبشروط التصويت وارسال الهوية والمظاريف وارسالها للسفارة.

ولفت إلى أن السفارة تتحول خلال هذه الفترة إلى لجنة انتخابية، بتكليف من اللجنة العليا للانتخابات، وبعد اكتمال وصول المظاريف، يتم اتخاذ اللازم مع اللجنة العليا للانتخابات، والقيام عملية الفرز، وابلاغهم بها إلكترونيا، وموافاتهم بها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية لتكون عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

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وتابع السفير المصرى فى عمان: "نظرا لظروف كورونا وعمليات العزل فى بعض مناطق السلطنة، فأننا جميعا ملتزمين بهذه الشروط، وفى خلال الفترة المقبلة نتوقع أن يكون للبريد تأثير إيجابى على المواطنين فى المناطق البعيدة عن العاصمة".

ولفت إلى أنه فى الظروف العادية كان يشترط المواطن أن يحضر بنفسه، لكن فى مثل هذا الظرف الراهن، يشترط ألا يحضر بنفسه إلى اللجنة الانتخابى، وفى هذه الحالة سيكون أسهل على المقيمين خارج العاصمة التوجه لمكتب البيد وارسال أصواتهم مصحوبة بالمستندات المعلن عنها.

وأكد :أن السفارة المصرية فى سلطنة عمان، خلال الفترة الماضية تواصلت مع الجالية المصرية، فى انحاء مختلفة، وهم 65 ألف مواطن مصرى، بالطرق المختلفة عن طريق صفحة السفارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، والمجموعات ومفوضى السفارة فى مختلف انحاء السلطنة، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين يدركون جيدا الانتخابات وشروطها.

وتستمر العملية الانتخابية ‏للمصريين بالخارج اليوم وغدا الإثنين 9 و10 أغسطس الجارى فى التاسعة صباحا، بحسب ‏التوقيت المحلى لكل دولة‎.‎

وكانت قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن مشاركة ‏المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ فى هذه النسخة يعكس اهتمام الدولة المصرية ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، باعتبار المشاركة حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مصرى ‏بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، فى تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎