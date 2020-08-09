شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يفصح عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دائرة الوقاية فى هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، عن إفصاح رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى عن ذمته المالية للعام 2020، وذكرت الهيأة فى بيان اليوم الاحد، ان "الهيئة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجارى الخاصَّة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية "واع"، كانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة فى فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

وكان مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، قد أعلن يوم أمس السبت، تفاصيل زيارة الأخير المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر بيان لمكتب الكاظمى "يبدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومى بناءً على دعوة رسمية".

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و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضاف البيان، أن "الكاظمى سيلتقى بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى العشرين من الشهر الجاري".

وأشار إلى ان، "الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك فى مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، بالإضافة الى ملف التصدى لجائحة كورونا، والتعاون الثنائى بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".