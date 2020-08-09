شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو؛ مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين، وجددت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، موقفها الثابت الذي يدين جميع أعمال الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكدة دعمها وتضامنها مع الصومال في جهودها لمكافحة الإرهاب. وأعربت "التعاون الإسلامي" عن تعازيها لذوي الضحايا ولشعب وحكومة الصومال.. متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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