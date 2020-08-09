شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يؤكد وقوف المملكة الى جانب الشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وقوف مملكة البحرين الى جانب الشعب اللبناني، جاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر الصافرية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، وذلك بحضور الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ولشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.



وبحسب صيحفة الوطن البحرينية، خلال اللقاء، تابع ملك البحرين، مع الشيخ ناصر الجهود القيمة التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في لبنان الشقيق إنطلاقاً من التوجيهات بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية الاغاثية العاجلة إلى الجمهورية اللبنانية، لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في محنته والتخفيف من مصابه جرّاء الكارثة الأليمة التي أصابت العاصمة اللبنانية.



وأعرب عاهل البحرين ، عن تمنياته لشعب لبنان الشقيق بتجاوز هذه المحنة وأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار والازدهار.وأضاف أن أفراد الجالية اللبنانية في البحرين هم في بلدهم ونقدر لهم كل جهودهم ومساهماتهم مع إخوانهم المواطنين في مجالات التنمية الشاملة في البحرين ، مؤكدا أن مملكة البحرين تتابع من خلال وزارة الخارجية جميع الجهود العربية والاقليمية والدولية فيما يتعلق بإعادة إعمار لبنان الشقيق.



