شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم شفاء 141 مصابا، فضلا عن تسجيل 17 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية تسجل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.