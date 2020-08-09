موريتانيا.. تعيين أمين عام للرئاسة والشارع يترقب الحكومة الجديدة

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الأحد، أمينا عاما جديدا للرئاسة، فيما يترقب الشارع إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.

ووفق بيان للرئاسة، فقد تم تعيين آداما بوكار سوكو، أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، خلفا لمحمد سالم ولد البشير.

وكان سوكو يحمل حقيبة وزير التعليم الأساسي في الحكومة المستقيلة.

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وعيّن الرئيس الموريتاني، الخميس الماضي، محمد ولد بلال، رئيسا جديدا للحكومة، بعد ساعات من استقالة حكومة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي.

ولم تعلن تفاصيل عن أسباب إستقالة الحكومة، لكنها تزامنت مع مع إعلان النيابة الموريتانية التحقيق في قضايا فساد مالي يتورط فيها رموز نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) ومسؤولين بالحكومة المستقيلة.

وفي يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان الموريتاني، على مقترح توصية، وقعها رؤساء الكتل البرلمانية، بإحالة "تقرير لجنة التحقيق البرلمانية"، إلى وزير العدل، تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وأظهر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات وصفقات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقائع فساد ونهب للمال العام في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.