وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية الحدودية مع العراق

شرناق/ الخليج 365
تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع العراق.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، رافقا الوزير أكار في عملية تفقد الوحدات العسكرية.
وأوضح أن قائد الجيش الثاني بالجيش التركي سنان يايلا، استقبل أكار والمرافقين له في مطار "شرف الدين إلتشي" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
وأضاف أن أكار والقادة العسكريين استقلوا في المطار مروحية وتفقدوا الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق من الجو.
وأكد أن المروحية حطت بالوزير التركي وقادة الجيش في قاعدة عسكرية بمنطقة متاخمة للحدود العراقية.
ومن المنتظر أن يجري أكار جولات تفقدية في مختلف القواعد والمخافر والنقاط العسكرية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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