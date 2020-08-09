غزة.. وقفة تضامنا مع الشعب اللبناني

شارك فلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، في وقفة تضامنا مع الشعب اللبناني، إثر الانفجار الذي وقع مؤخرا، في مرفأ العاصمة بيروت.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمها "خريجو الجامعات اللبنانية"، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، غربي مدينة غزة، الأعلام اللبنانية.
وقال محمد صيام، نيابة عن خريجي الجامعات اللبنانية في فلسطين، في كلمة خلال الوقفة "نحن على يقين أن لبنان يملك من القوة والتماسك، ما يمكّنه من تجاوز الكارثة (...) فلسطين ولبنان جرح واحد ومصير واحد".
وتابع "من قلب فلسطين وغزة، ومن داخل قلوبنا نقول: سلام إلى لبنان وبيروت".
وطالب صيام الدول العربية والإسلامية بـ"تقديم الإغاثة العاجلة لإعادة بناء لبنان، ومرفأ بيروت".
وتابع "نؤكد أن العدو الرئيسي لجميع الأمة، هو الاحتلال الإسرائيلي، فهو المستفيد من كل المآسي التي تحدث بالدول العربية".
وقدّم صيام تعازيه لـ"أهالي شهداء الانفجار في بيروت"، معربا عن "أمنياته بالشفاء العاجل للجرحى".
والثلاثاء الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
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