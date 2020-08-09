كورونا..4 وفيات بسلطنة عمان و 2 في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، وقطر وفاتين، فيما رصدت فلسطين 277 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 4 وفيات، و223 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1210 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 81 ألفا و580؛ منها 513 وفاة، و74 ألفا و691 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و297 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 271 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و947؛ منها 184 وفاة، و109 ألفا و709 حالات تعاف.

وفي فلسطين أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 277 إصابة، و239 حالة تعاف جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي إصابات ارتفع إلى 18 ألفا و648؛ بينها 103 وفيات، و10 آلاف 39 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

عالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى ظهر الأحد، 19 مليونا و832 ألفا، توفي منهم أكثر من 730 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و739 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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