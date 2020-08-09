العراق.. محتجون يغلقون مبنى المحافظة وجسرا حيويا وسط بغداد

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أغلق مئات المتظاهرين العراقيين من حملة الشهادات العليا، الأحد، مبنى المحافظة وجسرا حيويا وعددا من الشوارع، وسط بغداد، احتجاجا على سوء المعيشة.

وأفاد مراسل الاناضول في العاصمة، بأن "المئات من حملة الشهادات العليا في بغداد احتشدوا أمام مبنى محافظة بغداد في منطقة السنك، وأغلقوا المبنى وجسر السنك الحيوي، وعددا من الشوارع القريبة، بسبب سوء المعيشة أثر البطالة وعدم حصولهم على فرص عمل".

ولم تتخلل الاحتجاجات أعمال شغب حتى الساعة 11:00 تغ، حسب مراسل الاناضول.

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وحمل المتظاهرون لافتات تطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل وايجاد فرص عمل لهم في المؤسسات الحكومية.

والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب سوء الخدمات والفساد.

وتشهد البلاد أزمة مالية إثر تراجع إيرادات البلاد من مبيعات النفط بسبب جائحة كورونا.

وزادت معدلات البطالة في البلاد أثر الاجراءات التي اعتدتها السلطات العراقية بالاغلاق الجزئي للاسواق والمراكز التجارية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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