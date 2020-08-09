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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفراط في تناول الفواكه قد يشكل خطرا على الكبد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت طبيبة روسية إخصائية في الغدد الصماء أن الإفراط في تناول الفواكه قد يشكل خطرا على الكبد.
وأوضحت الطبيبة زهرة بافلوفا وفقا "سبوتنيك" أن الفواكه هي مكونات من الكربوهيدرات والجلوكوز والفركتوز.
وأشارت إلى أن تناول كمية كبيرة من الفركتوز يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، لافتة إلى أن الفاكهة ذات النواة والفاكهة ببذور مقسمة وفقًا لمحتوى الفركتوز والجلوكوز.فاكهة الكمثرى
وأضافت: "تحتوي الفاكهة ذات النواة على نسبة أعلى من الجلوكوز وأقل من الفركتوز، وتحتوي ثمار البذور على فركتوز أكثر ونسبة أقل من الجلوكوز، أي أن التفاح يحتوي على فركتوز أكثر والمشمش يحتوي على نسبة أعلى من الجلوكوز".
وتابعت: "عندما يعتقد الشخص أنه يأكل تفاحة أو كمثرى غير ضارة، فهو يأكل الفركتوز بكميات كبيرة، مما قد يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتتم معالجة الجلوكوز عن طريق الأنسولين ويذهب إلى احتياطيات الطاقة والدهون، ويتم امتصاص كل الفركتوز بواسطة بروتينات الكبد".
وأكدت إخصائية الغدد الصماء أنه من المهم للغاية عدم تناول الفاكهة كوجبة خفيفة، وإنما كحلوى.
وأوضحت: "عندما يتناول الشخص الفاكهة أو التوت، فإنه يحصل على الجلوكوز والفركتوز ويحدث إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، اعتمادا على مقدار ما يأكله، وفي الوقت نفسه، يفتقر النظام الغذائي إلى عنصر مهم كالبروتين، وتناول وجبة خفيفة من الفاكهة أمر جيد، ولكن فقط إذا كانت الفاكهة كحلوى".
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