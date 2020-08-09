جلسات مفتوحة للبرلمان اللبناني لمناقشة الحكومة بشأن "جريمة" مرفأ بيروت

وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أوضح بري أن هذه الجلسات "لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها".
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.
وكان قد أعلن كل من النواب نعمة افرام وسامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان ومروان حمادة استقالتهم من المجلس النيابي على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
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