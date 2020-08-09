مؤيدا خطة "الضم"... بولتون: "صفقة القرن" عقيمة

وذكر بولتون في حوار مطول مع صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أمس السبت، أن "صفقة القرن" كان يمكن تنفيذها فعليا، وكلما مر الوقت كلما تأزمت عملية تطبيقها عمليا.

وأعرب بولتون عن تأييدة لخطة "ضم" مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن لإسرائيل، طالما أن الأمر كذلك على الأرض، أو أنه أصبح أمر واقع، مدعيا أنه سبق لإسرائيل الإعلان رسميا عن ضم القدس والجولان، وهو ما يمهد للإعلان عن ضم نهائي للضفة وغور الأردن.

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وزعم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أن الاعتراف بالواقع ليس بالأمر السيئ في طريق تحقيق السلام، ولكنه أمر جيد، وإنه يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تفعل أي شيء بشأن خطة "الضم" دون موافقة الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.