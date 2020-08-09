السعودية تقدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.. صور

وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

​ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس الجمعة، بتسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى لبنان لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت صحيفة "الرياض"، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامره بتسيير الجسر الجوي إلى لبنان لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، إثر انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا وخسائر.