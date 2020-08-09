وقال ماكرون خلال كلمته بافتتاح مؤتمر المانحين لدعم بيروت والشعب اللبناني، اليوم الأحد: "على السلطات اللبنانية عمل الإصلاحات اللازمة وتلبية طموحات الشعب اللبناني التي يعبر عنها الشارع".
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وتابع ماكرون "سنقدم ما لدينا حتى لا تكون هناك فوضى في لبنان".
وأعلن الرئيس الفرنسي أن "المساعدات التي سيتم تقديمها إلى لبنان ستكون مستقلة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.
إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
© AP Photo / Dalati Nohra
وزار ماكرون بيروت يوم الخميس، وكان أول رئيس في العالم يفعل ذلك بعد الانفجار، ووعد الشعب اللبناني بأن المساعدات الإنسانية ستأتي لكنه شدد على الحاجة لإصلاحات سياسية جذرية لحل مشاكل البلاد وضمان دعم أطول أمدا.
وقال للحشود التي استقبلته "أضمن لكم أن مساعدات (إعادة البناء) لن تسقط في أيد فاسدة".
بدوره قال السفير الفرنسي في بيروت، برونو فوشيه، في وقت سابق من اليوم الأحد: إن "باريس تشارك في التحقيق الجاري حول حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يؤكد تقديم كل مالديه لمنع نشوب الفوضى في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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