شكرا لقرائتكم خبر عن كيدهن عظيم.. زوجة سعودية تستنسخ واتس اب زوجها على هاتفها وتراقبة 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مواطن سعودى الوضع القانوني لحالته عقب اكتشافه أن زوجته نجحت في استنساخ الواتس اب الخاص به، حيث أن الزوجة نقلت واتساب زوجها إلى جوالها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جوال زوجها. وفقا لصحيفة عكاظ
وطلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.
واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسساً منهياً عنه وجريمة معلوماتية، ومع ذلك رأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته.
من جهة أخرى، حذرت مدربة للأمن السيبرانى من استخدام شبكات «الواي فاي» ذات الولوج المجاني والمنتشرة بكثرة في المطارات والمقاهي والفنادق ووصفتها بأنها إحدى بوابات الاختراق.
وأوضحت مدربة إدراك سيبرانى ومدير تطوير أعمال بشرى الحوت لـ«عكاظ» أن تطبيق الواتساب وجه أنظار المخترقين ويزداد الخطر عند استخدام WhatsApp web للتصفح، لأنه بوابة ولوج للمخترقين.
وقالت إن الثورة الرقمية في السعودية تتفوق عالمياً بما تقدمه من إنجازات معلوماتية مميزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر كيدهن عظيم.. زوجة سعودية تستنسخ واتس اب زوجها على هاتفها وتراقبة 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.