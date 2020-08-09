شكرا لقرائتكم خبر عن كيدهن عظيم.. زوجة سعودية تستنسخ واتس اب زوجها على هاتفها وتراقبة 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مواطن سعودى الوضع القانوني لحالته عقب اكتشافه أن زوجته نجحت في استنساخ الواتس اب الخاص به، حيث أن الزوجة نقلت واتساب زوجها إلى جوالها، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جوال زوجها. وفقا لصحيفة عكاظ

وطلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.

واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسساً منهياً عنه وجريمة معلوماتية، ومع ذلك رأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته.

Advertisements

من جهة أخرى، حذرت مدربة للأمن السيبرانى من استخدام شبكات «الواي فاي» ذات الولوج المجاني والمنتشرة بكثرة في المطارات والمقاهي والفنادق ووصفتها بأنها إحدى بوابات الاختراق.

وأوضحت مدربة إدراك سيبرانى ومدير تطوير أعمال بشرى الحوت لـ«عكاظ» أن تطبيق الواتساب وجه أنظار المخترقين ويزداد الخطر عند استخدام WhatsApp web للتصفح، لأنه بوابة ولوج للمخترقين.

وقالت إن الثورة الرقمية في السعودية تتفوق عالمياً بما تقدمه من إنجازات معلوماتية مميزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.