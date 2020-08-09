"حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك" يطالب بترشح سيف الإسلام القذافى لقيادة البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر "حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك" الداعم لتولى سيف الإسلام القذافي قيادة ليبيا، بيانا، بخصوص مظاهرات 20 أغسطس الجاري التي ينظمها الحراك.

وقال الحرك فى بيانه: "في الوقت الذي وجب علينا إصدار بيان توضيح لما يقوم به حراك رشحناك الذي يقوده شباب وبنات ليبيون من مختلف المدن الليبية المؤمنين بالتغيير، وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية في المشاركة بحل الأزمة الليبية كوننا شركاء في الوطن، خصوصا بعد التهميش والإقصاء لدور الشباب طيلة السنوات الماضية، فإن الحراك وجب عليه توضيح عدة نقاط والتي تتلخص في الآتي:

- أولا: حراك رشحناك مستقل لا يتبع آي جسم سياسي يشرف عليه أبناء ليبيا، شعارهم سلمية، أهدافهم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتمثل في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة طريق الاتفاق السياسي والذي يهدف للانتقال السلمي لسلطة.

- ثانيا: نهدف لدعم الدكتور سيف الإسلام القذافي كونه مواطنا ليبيا وشابا ولديه قاعدة شعبية عريضة لا يمكننا تجاهلها والدفع به كمرشح سياسي عبر صناديق اقتراع يحدد مصيرها الليبيون.

- ثالثا: نهدف للمصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدين على نبذ العنف والخطاب الإعلامي التحريضي العدائي، وإننا إذا ندعوا لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الخروج السلمي للمطالبة بالحقوق المدنية.

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- رابعا: نهدف لبناء ليبيا الجديدة وإعادة اعمارها واستكمال مشاريع ليبيا الغد التي توقفت طيلة السنوات الماضية كونها ملك الشعب الليبي ومن حقهم التمتع بحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة.

- خامسا: نرفض كافة أشكال التخريب والعنف الغير سلمي سواء كان في عاصمتنا الأبية طرابلس أو باقي المدن الليبية، داعيين لرفع شعار السلمية وتحقيق المطالب التي تدعوا لها والتي تكفلها كافة المواثيق الدولية.

- سادسا: نؤكد أن الحراك ليس له علاقة بالدعوات للخروج في انتفاضات لإسقاط الأجسام السياسية التي بدورها ستساهم في استغلالها لمن يحاولون العبث بأمان واستقرار الوطن.

- سابعا: نؤكد أن الدعوات التي أطلقها الحراك تهدف بالاحتفال باليوم الوطني لشباب الليبي للمطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن مسيرات سلمية بعيدة كل البعد عن تنفيذ أجندات لصالح أفراد أو دول كوننا نؤمن بأن الحل السياسي مفتاح الأزمة الليبية وبدورنا نشد علي أيدي الجميع بتنفيذ المطالب للخروج بالوطن لبر الأمان.

-ثامنا: لسنا أعداء لأحد مصلحتنا من مصلحة ليبيا والليبيين ولا نعمل لصالح أغراض شخصية، هدفنا بناء ليبيا التي تحفظ حقوق الشباب الليبي الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن.